1 września rozpocznie się protest nauczycieli. Szefowa ZNP w Grudziądzu uspokaja: - Bez obaw. Uczniowie będą pod opieką

Ewa Jędrzejewska-Sierant, prezes ZNP w oddziale Grudziądz: - Do protestu przystępują wszystkie placówki oświatowe w Grudziądzu w których działają związki zawodowe. Na razie przybierze on formę oflagowania budynków, akcji informacyjnej skierowanej do rodziców uczniów. Strajk jest ostatecznością. Na razie nie ma o nim mowy. Chcemy zasiąść do rozmów z rządem, który w naszej ocenie w obecnej chwili nie współpracuje z naszym środowiskiem, samorządami. Rządzący nie myślą o przyszłości polskiej szkoły tylko żyją tym co tu i teraz. To musi się zmienić.

Nauczyciele chcą zwrócić uwagę na trzy palące problemy:

wysokości wynagrodzeń: domagają się powiązania ich pensji ze średnią krajową w gospodarce

20 proc. podwyżki

dostosowania systemu edukacji do aktualnych potrzeb