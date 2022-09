Apteka przy szpitalu w Grudziądzu ponownie jest czynna całą dobę

Przypomnijmy . Apteka pod Solankami została zamknięta na czas nieokreślony z końcem stycznia 2020 roku! Powodem były problemy z kadrą, gdyż brakowało odpowiedniej ilości magistrów farmacji. Ponadto apteka była nadal prowadzona przez szpital, co od sierpnia 2019 roku było niezgodne z prawem. Wykluczono bowiem aby podmiot zajmujący się działalnością leczniczą w tym przypadku - szpital - mógł prowadzić aptekę. Przez drugą część roku 2019 władze "Biegańskiego" ogłaszały przetargi na dzierżawę obiektu i sprzedaż wyposażenia, obniżanie cen - nie znalazł się chętny do prowadzenia tej apteki.

Dopiero we wrześniu 2020 roku - gdy już trwała pandemia koronawirusa - znalazł się podmiot zewnętrzny chętny poprowadzenia apteki. Z powodu tego, że szpital w Grudziądzu został przekształcony w jednoimienny, leczący tylko zakażonych koronawirusem z całego województwa, apteka działała w godzinach od 8 do 24. Chorzy, którzy potrzebowali leków w nocy musieli udawać się do aptek w Świeciu czy Wąbrzeźnie. Obiecywano też, że po pandemii apteka będzie całodobowa. I stało się tak... od początku września br.

Przypomnijmy. Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Dodajmy, że w otrzymanym we wtorek 6 września w komunikacie o otwarciu apteki całodobowej przy szpitalu Marcin Mielnicki z biura prasowego Ratusza przywołuje akt prawa lokalnego: "Zgodnie z zapisami uchwały Nr XII/68/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 182, poz. 1638 ze zm.), na terenie Grudziądza przez wszystkie dni w roku działa całodobowo Apteka „Pod Solankami” przy ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17" . Oznacza to, że przez ponad dwa lata prezydent Grudziądza nie wypełniał uchwały Rady Miejskiej Grudziądza, gdyż od lutego do września 2020 roku w ogóle nie działała Apteka pod Solankami, a od września 2020 do września 2022 roku działała do godz. 24.