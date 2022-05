Bayera do tańca, Hrabi do śmiechu... Takie będą imprezy w weekend 21 i 22 maja w Grudziądzu i okolicach

Rozpoczynający się weekend w Grudziądzu nie będzie szczególnie obfity w wydarzenia kulturalne. Ale jest kilka imprez, na które można się wybrać samemu albo całą rodziną.

A jeśli to za mało, to być może wybierzecie się na wycieczkę do sąsiadów? Na turniej rycerski, piknik militarny albo koncert laureatów konkursu chopinowskiego?