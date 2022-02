Bieg Kobiet w Grudziądzu po raz kolejny w formule wirtualnej

Bieg Kobiet zawsze przyciągał tłumy uczestniczek w kolorowych przebraniach. Odbywał się zawsze w Parku Miejskim. W tym roku, po raz kolejny, wydarzenie nie odbędzie się jednak w tradycyjnej formie. - W związku z aktualną sytuacją pandemiczną i zapowiadanym ciągłym wzrostem zachorowań, bieg odbędzie się wirtualnie - informują organizatorzy.

By wziąć udział w wirtualnym biegu, trzeba zapisać się za pośrednictwem strony wbtiming.pl, opłacić wpisowe, a następnie pokonać dystans minimum 3 km. - Może być bieg, marsz, Nordic Walking czy trening na bieżni mechanicznej - podkreślają organizatorzy. - Pokonanie trasy trzeba zarejestrować urządzeniem monitorującym aktywność i przesłać do nas na email [email protected] zdjęcia, zrzuty z ekranu itp., dokumentujące udział w biegu.

Koszt wpisowego to 30 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymają medal i piękny, kobiecy upominek.

- Biegamy od 22 lutego do 6 marca. Zgłoszenia ukończenia biegu przyjmujemy do 10 marca. Od 11 do 31 marca będzie można odbierać medale z Mariny przy ul. Portowej 8 codziennie od 8.00 do 18.00 - dodają organizatorzy.