Blamaż ZOOLeszcz GKM Grudziądz w najważniejszym meczu sezonu. Koniec marzeń o play off Joachim Przybył

Kolejny sezon bez play off w Grudziądzu. Zwycięstwo w najważniejszym meczu we Wrocławiu byłoby sensacją, ale takiego lania nikt się nie spodziewał. To najwyższa porażka GKM od powrotu do PGE Ekstraligi siedem lat temu.