Co dalej z finansowaniem Olimpii Grudziądz? Przed radnymi trudne decyzje

Tomasz Asensky, prezes Olimpii Grudziądz S.A. nie wypełnił celu zarządczego jaki postawił prezydent Grudziądza: awansu do drugiej ligi. Kolejny sezon z rzędu zakończył się niepomyślnie dla piłkarzy. Spółka boryka się z problemami finansowymi. Jaki pomysł ma Maciej Glamowski na dalsze funkcjonowanie spółki? Radni najprawdopodobniej staną przed poważną decyzją: czy zgodzić się na dalsze bardzo wysokie dokapitalizowanie z budżetu samorządu drużyny, która nie przynosi oczekiwanych wyników czy też powiedzieć: "koniec" i szukać innych rozwiązań? Jest wiele niewiadomych.

Dyskusja nad dalszym losem Olimpii jest gorąca, tym bardziej że w przyszłym roku będzie świętowała 100-lecie istnienia. Jeśli radni nie wyrażą zgody na dofinansowanie to będzie mogło oznaczać upadłość spółki i "śmierć" drużyny. Klub radnych Koalicji Obywatelskiej stawia główny warunek prezydentowi: "zagłosujemy "za" dokapitalizowaniem, ale prezesem nie będzie Tomasz Asensky". Inni, z którymi rozmawiała "Pomorska" nie są tak radykalni, ale także mają zastrzeżenia co do zarządu. Z kolei prezes Tomasz Asensky nie drży o swoją posadę i jak przyznaje nigdy nie drżał: - Jeśli ktoś z radnych bądź klub radnych ma inną koncepcję, potrafi prowadzić spółkę lepiej, wie w której lidze można grać jakimi piłkarzami to ja chętny jestem aby ustąpić. Zrobiłem co mogłem, jak będzie trzeba będę robił dalej co będę mógł. Mam wizję i koncepcję wiążącą się z nakładami finansowymi ze strony miasta. Jeśli te finanse miałby być beze mnie, to ja pomogę klubowi i ustąpię ze stanowiska bo nie przyszedłem tu dla pieniędzy tylko z sympatii dla tego klubu.

Prezydent natomiast oczekuje na przedstawienie strategii dalszego funkcjonowania klubu, do czego pisemnie zobowiązał prezesa Tomasza Asenskyego. Ma ona być zaprezentowana radnym. - Jeżeli chodzi o decyzje personalne, zarówno związane z przyszłością, jak i oceną dotychczasowej pracy, to zostaną one podjęte po przedstawieniu wyżej wspomnianej strategii. Podobnie rzecz ma się z kwestiami finansowanymi - mówi Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza. I przypomina, że ewentualną decyzję o dokapitalizowaniu spółki podejmują radni...

Opinie radnych Grudziądza

Tomasz Smolarek, szef klubu Koalicji Obywatelskiej: - Prezes Asensky zachowuje się jakby o nieudanym sezonie już zapomniał i kompletuje jak gdyby nigdy nic nowy skład drużyny bez gwarancji finansowania. Już w ubiegłym roku daliśmy "czerwoną kartkę" prezesowi i warunkowo zagłosowaliśmy za dokapitalizowaniem. Zawierzyliśmy prezesowi że wykona cel zarządczy: wprowadzi drużynę do drugiej ligi. Tak się nie stało! Odkąd od maja 2019 roku rządy objął Tomasz Asensky trwa fatalna passa Olimpii. Dla nas formuła dalszego funkcjonowania Olimpii z tym prezesem się wyczerpała. Możemy zagłosować za dokapitalizowaniem ale z jasnym podziałem całej wnioskowanej kwoty i bez Tomasza Asenskyego w zarządzie. Ostatni czas w naszej ocenie został zmarnowany, gdyż prezydent nie pochylił się nad znalezieniem alternatywnego kandydata na stanowisko prezesa Olimpii. Oczekujemy zmiany na tej posadzie. Nawet tzw. technicznego prezesa, którym na czas znalezienia nowego, mógłby być urzędnik z Ratusza czy jednostki podległej. Także w składzie drużyny widzielibyśmy naszych piłkarzy na przykład z Akademii Piłkarskiej.