Cytadela Grudziądz znowu otwarta dla zwiedzających! To atrakcja turystyczna Grudziądza. Jak i kiedy można ją zwiedzać w 2022 r.? [zdjęcia]

Cytadela w Grudziądzu to atrakcja turystyczna Grudziądza

Cytadela to jedna z największych atrakcji turystycznych Grudziądza. I to nie tylko dla miłośników fortyfikacji. Obiekt zbudowany przez Prusaków w latach 1776-1788, jest świetnie zachowany i wciąż służy wojsku. Obecnie mieści się w nim 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

To potężny obiekt. Jego zwiedzanie trwa około 2,5 godziny. Wydaje się długo, ale w tym czasie można zobaczyć co najwyżej dziesiątą część Cytadeli. Tylko na tyle pozwala trasa zaakceptowana przez wojsko, bo pamiętajmy - to wciąż jest obiekt o znaczeniu militarnym.

Przez ostatnie dwa lata pandemii, grudziądzkiej twierdzy nie można było zwiedzać. Nie organizowano też Dni Otwartych - tradycyjnie były to 11 listopada oraz 3 maja - kiedy to na teren twierdzy wejść może każdy, bez żadnych formalności. Korzystając z okazji, w te dni obiekt odwiedzały zwykle tysiące osób, a na gości czekało mnóstwo dodatkowych militarnych atrakcji.