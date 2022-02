Darmowy test na COVID-19 w aptekach i punktach wymazowych w Grudziądzu i regionie. Gdzie można go zrobić? [lista aptek]

Darmowe testy przeciw COVID-19 w aptekach w Grudziądzu - lista

Na razie do programu zgłosiło się niewiele aptek i punktów wymazowych. W całym kraju jest na razie niewiele takich miejsc. W Grudziądzu na razie testy wykonywane są w trzech aptekach i dwóch punktach wymazowych, a w powiecie grudziądzkim - w jednej aptece.

27 stycznia w życie weszło najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę. Zgodnie z nim apteki, które zgłoszą się do programu staną się punktem wymazowym. Testy dostępne za darmo w aptekach finansowane są przez NFZ, a ich wynik trafi do systemu.

Sprawdź listę aptek i punktów wymazowych w Grudziądzu i regionie, w których można wykonać bezpłatny test na COVID-19

Apteki zgłaszające się do programu muszą przesłać oświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz spełnić określone wymagania. W aptece musi zostać wyznaczone pomieszczenie z oddzielnym wejściem przeznaczone do wykonywania testów, aby osoby zakażone nie miały styczności z klientami apteki. Większość aptek nie posiada takiego pomieszczenia, ponieważ ich powierzchnia jest zbyt mała. W takich sytuacjach możliwe jest przyjmowanie pacjentów na testy po godzinach pracy apteki.