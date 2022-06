Dni Grudziądza 2022. Zagrają piosenki Pink Floyd, Abby, Ariany Grande, Dua Lipy, KombII... To Festiwal Muzycznych Legend [11, 12 czerwca]

Pierwszy Festiwal Muzycznych Legend w Grudziądzu 11- 12 czerwca 2022

W latach 90. popularnym programem telewizyjnym był „Mini Playback Show”, w którym dzieci przebierały się za muzycznych idoli i udawały, że śpiewają ich piosenki.

Lata minęły, ale moda na udawanie muzycznych gwiazd nie. Więcej: rozwinęła się. Stąd popularność np. telewizyjnego programu „Twoja twarz brzmi znajomo...”

Popularne stały się także tribute bandy, które profesjonalnie odtwarzają znanych artystów. I choć nie są to oryginalne wykonania, to często stoją na bardzo wysokim poziomie. I często ich koncerty są jedyną okazją do posłuchania na żywo muzyki prawdziwych idoli, którzy np. wycofali się z aktywności scenicznej.

Na podstawie tej mody zrodził się w Grudziądzu pomysł na Festiwal Muzycznych Legend.