Do kościoła przychodził kraść. 53-latek podejrzany o kradzież pieniędzy z kościoła w gminie Radzyń Chełmiński

Kradzież pieniędzy z kościoła w gminie Radzyń Chełmiński

Jak informują policjanci z Grudziądza, w poniedziałek dzielnicowi z Radzynia Chełmińskiego zostali powiadomieni przez proboszcza jednej z parafii na terenie gminy, że pomiędzy 7 a 10 marca ktoś włamał się do skarbonek znajdujących się w kościele.

- Z relacji zgłaszającego wynikało, że nieznany sprawca zerwał kłódki i wyciągnął ze skarbonek pieniądze w bliżej nieokreślonej wartości - informuje asp. szt. Magdalena Kulpa-Malinowska z policji w Grudziądzu. I dodaje: - Dzielnicowi, którzy zajęli się sprawą, w toku prowadzonych czynności, bardzo szybko wytypowali podejrzewanego.

Policjanci w poniedziałek odwiedzili podejrzanego 53-latka na jednej z działek, gdzie mieszka. I "zaprosili" go do komendy, gdzie trafił do aresztu.