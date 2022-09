Do Olimpii Grudziądz S.A. płynie milion złotych z budżetu miasta. Którzy radni dali "zielone światło"?

Sprawa dokapitalizowania Olimpii Grudziądz S.A. budziła od wakacji sporo emocji. Radni borykali się z wątpliwościami czy zasadne jest dalsze dotowanie zawodowej drużyny piłkarskiej, która od trzech sezonów odnosi porażki i pozostaje w trzeciej lidze a tym samym generuje ogromne finansowe straty. Ostatecznie podczas sesji nadzwyczajnej w środę, 21 września radni .... głosami uznali że godzą się na przekazanie miliona złotych na dalsze funkcjonowanie Olimpii Grudziądz S.A.

Przypomnijmy. Przez ponad dwa miesiące, radni Koalicji Obywatelskiej stali twardo na stanowisku, że zagłosują na "tak" ale pod warunkiem, że prezesem nie będzie już Tomasz Asensky. Zdanie zmienili w ubiegłym tygodniu, gdy poinformowali że doszli do kompromisu z prezydentem i Asensky zostaje ale do końca roku drużyna ma być na szczycie tabeli. Jeśli tak się nie stanie, wówczas prezydent Glamowski zobowiązał się do zmiany na stanowisku szefa spółki. Ponadto prezes Asensky wnioskował o 1,3 mln zł z budżetu, a otrzyma 1 mln zł. Brakujące 300 tys. zł ma załatwić od sponsorów.