Doktor Robert Bonek, koordynator neurologii szpitala w Grudziądzu: "Udarówki na razie nie będzie. Nie ma wystarczającej kadry"

Koordynator neurologii szpitala w Grudziądzu wyliczył, że aby uruchomić "udarówkę" potrzeba pięciu lekarzy . Najprawdopodobniej do końca roku ma dołączyć jeden lekarz, który chce specjalizować się w neurologii, a w pierwszym kwartale nowego roku ma dołączyć drugi lekarz już specjalista neurolog. Jak zapewnia doktor Bonek, będą pracowali na warunkach finansowych obowiązujących obecnie. Jednak to wciąż za mało medyków aby "udarówka" mogła ruszyć.

Neurolodzy z województwa i spoza żądali zbyt wygórowane stawki

- Staraliśmy się pozyskać więcej lekarzy z zewnątrz, ale stawki jakie żądali były po prostu nie do spełnienia przez nas. Nie godziła się na nie dyrekcja i ja - mówi Robert Bonek. - Nie może być tak, że ludzie którzy zostali w szpitalu w Grudziądzu i chcą tu pracować, tworzyć zespół, odbudować ten oddział zarabialiby o połowę mniej od tych którzy byli gotowi przyjść być może tylko na jakiś czas. Przyjęcie tamtych stawek spowodowałoby że za jakiś czas Rada Miejska miałaby pytania do dyrektora szpitala i do mnie czemu przynosimy tak duże straty... Chcę też wyraźnie powiedzieć, że w oddziale neurologii nie będzie dwóch siatek płac.

Zła aura wokół szpitala w Grudziądzu odstrasza potencjalnych chętnych do pracy neurologów

Drugi problem jaki wiąże się z pozyskaniem kadry to w ocenie doktora Bonka niekorzystna atmosfera wokół szpitala. - Część medyków z którymi rozmawiam mówi że przyszłaby do pracy w Grudziądzu, ale jest jedno "ale": wokół szpitala cały czas jest niekorzystna atmosfera. Nikt nie chce ryzykować przyjścia do miejsca gdzie nie ma miesiąca by nie mówiło się o upadłości szpitala, zaprzestania jego funkcjonowania - dzieli się spostrzeżeniami doktor Bonek.