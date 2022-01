Drzewo przewróciło się na samochód druha OSP Boguszewo, jadącego do remizy

W niedzielę (30 stycznia 2022) kilkanaście minut przed godz. 1 w nocy w remizie strażaków z Boguszewa w gminie Gruta zawyła syrena. Druhowie mieli wyjechać do usuwania skutków silnej wichury.

Podczas dojazdu do jednostki przez jednego ze strażaków omal nie doszło do tragedii. W Mełnie na samochód druha pędzącego do remizy przewróciło się drzewo.

Auto zostało mocno uszkodzone. Mężczyzna miał jednak sporo szczęścia, bo drzewo spadło na przednią część samochodu, a nie na kabinę. Mimo to druh ucierpiał. - Odniósł obrażenia głowy oraz ogólne potłuczenia i został zabrany na SOR - mówi mł. bryg. Paweł Korgol, oficer prasowy grudziądzkiej komendy straży pożarnej.

Straty materialne oszacowano na 15 tys. zł.