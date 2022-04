Fortuna Puchar Polski: Olimpia Grudziądz - Lech Poznań czyli rewelacja kontra faworyt

Co to był za mecz! Tak Olimpia pokonała Wisłę Kraków. Zobacz zdjęcia!

Marcin Płuska, trener Olimpii Grudziądz: - To jest wielka sprawa

We wtorek mecz Olimpia Grudziądz - Lech Poznań. Zostały ostatnie wejściówki

W Ekstraklasie poznaniacy zajmują trzecią lokatę. Do prowadzącej Pogoni Szczecin tracą jeden punkt.

Biało-zieloni ostatnich meczów nie zaliczą do udanych. Zremisowali z Jarotą Jarocin i Sokołem Kleczew, co kosztowało ich utratę pozycji lidera na rzecz Kotwicy Kołobrzeg.