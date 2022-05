Gdzie na spacer do 68 km od Grudziądza. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 7 - 8 maja?

Nowa trasa z Cichego do południowego skraju Jez. Głowińskiego i z powrotem do wsi Ciche drogą przez las, koło szkółki w Zaroślach i północnego skraju jeziora Ciche. Bardzo fajna trasa pieszej wycieczki, tylko trzeba zabezpieczyć się przed komarami, bo dzisiaj było ich strasznie dużo. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 68 km od Grudziądza, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Kociewie, to przepiękny obszar w bliskiej odległości od Trójmiasta. Mieliśmy okazję bywać tu wielokrotnie, choć nie tak często jak na Kaszubach, czy Żuławach. Na dobry początek wizyt na tych ciekawych krajobrazowo terenach, odwiedziliśmy dość mocno pofałdowany rejon rozciągający się wzdłuż trzech tutejszych jezior: Zduńskiego, Szpęgawskiego i Rywałdzkiego.

Las Szpęgawski, porastający nad odwiedzonymi przez nas jeziorami wiąże się z wieloma tragicznymi wydarzeniami, jednak nie one były celem naszej wizyty. To co nas przyciągnęło, to niezwykle urozmaicona rzeźba terenu obejmująca zbocza rynny szpęgawsko-rywałdzkiej, o bardzo zróżnicowanym nachyleniu oraz fragmenty falistej wierzchowiny morenowej z dolinami kilku niedużych cieków, uchodzących do Jeziora Zduńskiego. Oprócz ciekawej linii brzegowej jezior podczas wędrówki nie sposób pominąć stare drzewostany liczące od 90 do 160 lat o wysokiej różnorodności gatunków. Na naszej trasie mieliśmy okazję podziwiać wiele ciekawych pomników przyrody, głównie dęby i graby. Wśród leśnej gęstwiny odnaleźliśmy również wyżynne grodzisko średniowieczne, które znajduje się nad Jeziorem Zduńskim.

