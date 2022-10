Gdzie na spacer do 68 km od Grudziądza. Urokliwe ścieżki na weekend 22 - 23 października

Szlak Rzeki Wierzycy powstał w roku 2005 w ramach budowy lokalnej sieci szlaków pieszych Ziemi Gniewskiej. Sieć ta obejmowała także część szlaku Dolnej Wisły oraz szlaki Lasów Dębińskich i Opaleński. Początkowo szlak Rzeki Wierzycy obejmował trasę miedzy Pelplinem a Gniewem. Był to odcinek dolnowierzycki planowanego dłuższego szlaku mającego wieść równolegle do tej rzeki.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 68 km od Grudziądza, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

W roku 2009 został wyznakowany przy współpracy z LOT Kociewie następny odcinek szlaku, poprzedzający w stosunku do istniejącego - dolnowierzyckiego a zaczynający się przy Leśnictwie Kochanki, przez które to miejsce przechodzi północny odcinek szlaku Jezior Kociewskich. Dalej przy wtórze LOT Kociewie odcinek ten (starogardzko-pelpliński) w następnym roku został doprowadzony do Starogardu Gdańskiego przy wykorzystaniu kawałka trasy szlaku Jezior Kociewskich. W tymże roku 2010 wytyczono kolejny dalszy fragment szlaku wiodący w górę rzeki. Była to druga część odcinka środkowowierzyckiego biegnąca od Skarszew.

🌳 Trasa spacerowa: Chełmża

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,6 km

Czas trwania spaceru: 53 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 623 m

Suma zejść: 608 m