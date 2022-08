GKM kończy sezon. W ostatnim meczu podejmie Arged Malesę Ostrów. Znamy awizowane składy

Dla grudziądzan to kolejny sezon bez awansu do fazy play-off. Nie pomogło nawet powiększenie jej do sześciu drużyn.

GKM zakończy więc sezon już na początku lipca. Grudziądzanie po raz ostatni w tym roku wyjadą na tor w piątek, 5 sierpnia. Ich rywalem będzie Arged Malesa Ostrów Wielkopolski, która pożegna się z PGE Ekstraligą.

W składzie grudziądzan na piątkowe starcie nie doszło do żadnych zmian. W Ostrowie jest jedna roszada - Tima Soerensena zastąpi Matias Nielsen.

Początek meczu o godz. 20.30.

Awizowane składy:

Arged Malesa Ostrów:

1. Oliver Berntzon

2. Grzegorz Walasek

3. Tomasz Gapiński

4. Matias Nielsen

5. Chris Holder

6. Jakub Krawczyk

7. Kacper Grzelak

Zooleszcz GKM Grudziądz:

9. Przemysław Pawlicki

10. Krzysztof Kasprzak

11. Frederik Jakobsen

12. Zastępstwo zawodnika

13. Kacper Warduliński

14. Kacper Łobodziński

15. Kacper Pludra