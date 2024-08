Gorąca impreza! Tak bawiliście się na urodzinach Geotermii Grudziądz nad Rudnikiem. Mamy zdjęcia!

Urodziny "Solanek" na plaży miejskiej nad Rudnikiem

Impreza odbyła się pod hasłem "Z Geotermią po zdrowie" .

Grudziądzkie solanki to skarb, którego w Grudziądzu wciąż nie wykorzystujemy w pełni

Złoża solanki w podgrudziądzkiej Maruszy odkryto zimą 1972 roku. To dolnojurajskie złoże wód termalnych, na które trafiono na głębokości 1630 m. Temperatura solanki to ok. 44 stopni C.