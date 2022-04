Grudziądz. Albo podwyżki dla personelu, albo likwidacja oddziałów szpitala? Dyrekcja pod ścianą

W ocenie szefa grudziądzkiej lecznicy, „drastyczne roszczenia płacowe” personelu są pokłosiem dodatków "covidowych", które były wypłacane medykom pracującym w strefie zakaźnej. Przypomnijmy, że była to rekompensata w wysokości 100 proc. wynagrodzenia danego miesiąca, nie więcej jednak niż 15 tys. zł. W związku z decyzją wojewody od 1 kwietnia oddziały „covidowe” przestają działać, a wraz z tym postanowieniem dodatki przestają być wypłacane.

Wyższa wycena NFZ nie wystarczy

- Łatwo się daje, gorzej zabiera. Ale należało się takiego zjawiska spodziewać. My, jako szpital nie jesteśmy w stanie sfinansować z własnych środków roszczeń na takim poziomie jak rekompensaty - zaznacza Maciej Hoppe. I nie zostawia złudzeń: - Jesteśmy pod ścianą. Balansujemy pomiędzy podwyżką wynagrodzeń bądź ryzykiem utraty kadry. To poważny problem, z którym teraz musimy się zmierzyć i ocenić co jest dla nas bardziej istotne: czy utrzymanie pełnego profilu szpitala za wszelką cenę i tym samym pogrążenie szpitala, czy po prostu powiedzenie „nie” i uratowanie w pewnej części finansów szpitala, ale być może kosztem utraty pewnych dziedzin medycyny. Staramy pogodzić się te dwie rzeczy, ale możemy tego ciężaru nie dźwignąć.