Grudziądz. Atrakcja: rowerowo-kajakowy rajd turystyczny z Grudziądza do Nowego. Zobacz zdjęcia Piotr Bilski

W niedzielę (19 czerwca), w grudziądzkiej marinie zebrali się uczestnicy rowerowo-kajakowego rajdu turystycznego. 80 rowerzystów wskoczyło do kajaków, a ich pojazdy zostały załadowane na samochody i zawiezione do Nowego nad Wisłą. Z tego miasta do Grudziądza uczestnicy rajdu wracali na jednośladach.