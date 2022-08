Sytuacja związana z brakiem nauczycieli przedmiotów zawodowych obserwowana jest - jak zauważają grudziądzcy oświatowcy - niestety od kilku lat. - By jej zaradzić zatrudniani są między innymi nauczyciele emeryci oraz osoby niebędące nauczycielami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i ukończony kurs pedagogiczny - wyjaśnia Kamila Melkowska-Lemke, dyrektor wydziału edukacji.

Dach zabytkowego IV LO w Grudziądzu do pilnego remontu! Czy znajdą się pieniądze?

Pensje nie kuszą do pracy w szkole

O tym, że szkoły borykają się z brakami kadrowymi także mówi Ewa Jędrzejewska - Sierant, prezes ZNP w Grudziądzu: - Są one spowodowane głównie kwestiami płacowymi. Jaki inżynier po studiach na politechnice przyjdzie uczyć do szkoły nawet jeśli otrzyma dodatek motywacyjny? W każdej innej firmie ze swojej branży dostanie wyższą propozycję wynagrodzenia. Odchodzą też informatycy, angliści. Rezygnują bo więcej zarobią poza szkołą. Problemem jest też to, że coraz mniej młodych nawet z innych dziedzin decyduje się na pracę w szkole.