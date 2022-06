Grudziądz-Grupa. Bibliotekarze zapraszają na rajd rowerowy z Grudziądza do Górnej Grupy. Zapisy trwają

Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz” zaplanowano na sobotę 25 czerwca, o g. 10.

Start spod siedziby grudziądzkiej Biblioteki Miejskiej, przy ul. Legionów 28, a celem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie. Stąd powrót do Grudziądza, a dokładnie do mariny, gdzie zostanie przygotowane m. in. ognisko i pieczenie kiełbasek oraz akcja bookcrossingu.

- Przygotujemy publikacje, które uczestnicy rajdu będą mogli przejrzeć i zabrać do domu. Zachęcamy do przyniesienia swoich przeczytanych już tytułów, by mogli się nimi cieszyć nowi czytelnicy - zapraszają bibliotekarze.

Trasa rajdu liczy około 20 km. I - jak zapewniają organizatorzy - została zaplanowana tak, aby każdy (również dzieci) bez większego problemu mógł ją pokonać. Ale rowerzyści niepełnoletni mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko w asyście rodziców lub opiekunów prawnych.