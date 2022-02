Grudziądz. Kierowca autobusu MZK zasłabł. Ma COVID-19. Z rozkładu wypadły kursy

Czasowo wstrzymane kursowanie linii nr 4 było spowodowane zasłabnięciem kierowcy. Jak się okazuje stwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. Miejski Zakład Komunikacji przeprasza pasażerów za niedogodności. Jakie działania podjęto po zdarzeniu?

- Autobus został natychmiast wyłączony z ruchu i skierowany na dezynfekcję oraz ozonowanie - mówi Paweł Maniszewski, prezes MZK w Grudziądzu. - Przypominamy i apelujemy o zakładanie maseczek w środkach komunikacji miejskiej.

Do zdarzenia doszło w środę, 16 lutego przed godz. 8 gdy autobus jeszcze stacjonował na pętli. Z relacji prezesa Maniszewskiego wynika, że kierowca poczuł się źle. Chciał wezwać karetkę, ale ostatecznie do szpitala dotarł wraz z innym członkiem rodziny. Po wymazie okazało się, że jest zarażony kornawirusem. Na miejsce został skierowany inny kierowca, który zabezpieczony w środki ochrony osobistej sprowadził pojazd do zajezdni. W związku z tym zdarzeniem "wypadły" dwa kursy linii autobusowej nr 4.