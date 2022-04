Grudziądz. Kto zostanie dyrektorem medycznym szpitala? Konkurs wchodzi w decydująca fazę

Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza informuje że teraz będzie trwała ocena formalna złożonych przez kandydatów dokumentów. Następnie na 25 kwietnia zaplanowano rozmowy z ubiegającymi się o stanowisko dyrektora do spraw lecznictwa szpitala w Grudziądzu. - Będą one prowadzone dwutorowo. Najpierw komisja zada te same pytania kandydatom, a następnie będą rozmowy indywidualne - wyjaśnia Karol Piernicki.

Na przełomie kwietnia i maja powinniśmy zatem poznać nazwisko osoby, która zasiądzie w gabinecie dyrektora medycznego szpitala w Grudziądzu. Przypomnijmy, że od pół roku osobą pełniąca te obowiązki jest Jarosław Marciniak. Wcześniej był prof. Aleksander Goch.

W skład komisji konkursowej powołanej przez dyrektora szpitala, Macieja Hoppe wchodzą: