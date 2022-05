Grudziądz. Na Festiwalu Muzycznych Legend wystąpią Kombii, Sara James, naśladowcy Pink Floyd, Abby, Dua Lipy... [program]

W nadchodzącym tygodniu włodarze Grudziądza mają przedstawić kompletny program tegorocznego Jarmarku Spichrzowego.

Jednak już teraz poznaliśmy szczegóły imprezy, która będzie towarzyszyła czerwcowemu jarmarkowi.

A imprezą tą będzie Festiwal Muzycznych Legend.

- To święto sobowtórów i niezwykłych ludzi, którzy nie tylko są łudząco podobni do znanych osób, ale starają się także jak najwierniej odtworzyć ich zachowania sceniczne - na swoim facebookowym profilu zapowiada Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - To pierwsze wydarzenie na taką skalę w naszym mieście.