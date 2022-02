Grudziądz. Nadal rośnie kwota zebrana w Grudziądzu podczas 30. finału WOŚP 2022. I będzie jeszcze więcej

...przedmiotem było serduszko ufundowane przez zakład złotniczy Gudera-Matczak-Rogoziewicz, za które 4 tysiące zapłacili Joanna i Łukasz Schreiberowie licytujący z córką.

- O tym żeby wziąć w licytacji myśleliśmy w zasadzie przez cały rok, od ostatniego finału. W ubiegłym roku nie udało się włączyć do licytacji, więc koniecznie chcieliśmy nadrobić to przy okazji 30 finału - mówili Schreiberowie. A co zrobią z tą wyjątkową ozdobą? - Serduszko to będzie stało w jakimś głównym punkcie naszego przedszkola „W krainie smerfa”. To wszystko dla dzieci, im zawsze warto pomagać.