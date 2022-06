Grudziądz otrzymał Grand Prix, a żeglarze z Bydgoszczy Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Tak wyglądała gala nagród PTTK 2022. Zobacz zdjęcia

Nagrody Przyjazny Brzeg 2021 w Grudziądzu

Grand Prix konkursu otrzymał Urząd Miejski w Grudziądzu. Za jakie działania?

Jak czytamy w uzasadnieniu: "za spójne, wieloletnie działania zmierzające do przywrócenia właściwej rangi Wisły w życiu organizmu miejskiego oraz aktywną promocję turystyki wodnej."

Jakie to są działania? Przede wszystkim powstała marina, oddana do użytku jesienią 2014 roku. Grudziądzki port zapewnia wodniakom m.in. wygodne i nowoczesne zaplecze sanitarne oraz miejsca noclegowe, niemal wszystko czego potrzebują. A "niemal", bo brakuje tutaj slipu, z którego budowy zrezygnowano w 2014 roku i w efekcie miejsce do wygodnego wodowania łodzi w Grudziądzu nie powstało do dziś. To niebawem ma się to zmienić, o czym informowaliśmy TUTAJ.