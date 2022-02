Grudziądz. Pijany kierowca prowadził bmw w centrum miasta. Wpadł, bo rozmawiał przez telefon. A to dopiero początek jego grzechów

We wtorek, przed g. 13 na al. 23 Stycznia policjanci z grudziądzkiej grupy „SPEED” zatrzymali do kontroli bmw, którego kierujący rozmawiał przez telefon.

Za kierownicą bmw siedział 49-letni mieszkaniec Grudziądza.

- Gdy mundurowi podeszli do auta z jego wnętrza od razu wyczuli silną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia i wykazało niespełna 2 promile alkoholu w organizmie. W toku dalszej kontroli okazało się, że to nie jedyne przewinienia kierowcy. Policjanci, po sprawdzeniu go w policyjnych systemach, ustalili, że nie posiada uprawnień do kierowania - relacjonuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu.