Grudziądz. Slip na Wiśle jest potrzebny służbom, turystom, wędkarzom... Jest szansa, że w końcu powstanie w Grudziądzu [zdjęcia] Daniel Dreyer

W końcu jest szansa, że nad Wisłą w Grudziądzu zbudowany zostanie slip do wodowania łodzi. Powstać miał już podczas modernizacji mariny - zakończonej blisko 8 lat temu - ale do dziś go nie ma.