Grudziądz. Ta kobieta to złodziejka! Jeśli ją rozpoznajesz, daj znać policji z Grudziądza

Od grudnia 2022 roku śledczy z komendy policji w Grudziądzu prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży portfela wraz z zawartością pieniędzy oraz dokumentów. Mimo że dysponują nagraniem monitoringu, dotychczas funkcjonariuszom nie udało się ustalić kim jest złodziejka. I o pomoc postanowili zwrócić się do mieszkańców Grudziądza.

Do przestępstwa doszło 1 grudnia, około godziny 16.54. Klientka jednej z drogerii przywłaszczyła sobie leżący portfel, który na ladzie zostawił poprzedni klient.

- Po zabraniu portfela z lady, kobieta schowała go do torebki. Wartość skradzionego mienia to ponad 900 złotych. Kamera będąca w sklepie zarejestrowała wizerunek kobiety - informuje podkom. Robert Szablewski z grudziądzkiej policji.