Grudziądz. Tak wygląda willa, w której utworzony zostanie rodzinny dom dziecka. Zobacz zdjęcia

Dom przy ul. Gałczyńskiego to atrakcyjna nieruchomość: duży dom, z ogrodem. Ale całość jest bardzo zaniedbana.

Jak miasto Grudziądz weszło w posiadanie tej willi?

- Nieruchomość tę miasto nabyło w drodze dziedziczenia po osobie zmarłej, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Stało się tak w związku z odrzuceniem spadku przez spadkobierców ustawowych - informuje Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.

Nieruchomość ma zostać przygotowana do zamieszkania przez jedną z grudziądzkich rodzin zastępczych.

- To rodzina zastępcza złożona z ośmiorga dzieci oraz rodziców. Taki nowy dom zdecydowanie poprawi jej warunki lokalowe. Ten budynek jest położony w bardzo dobrej lokalizacji, a nie bez znaczenia jest to, że w pobliżu są przedszkole oraz szkoła - dodaje rzecznik Piernicki.

Budynek przy Gałczyńskiego, od dłuższego czasu stał pusty. Niszczał, a dodatkowo w środku rozgościli się chuligani. Przygotowanie go na potrzeby rodzinnego domu dziecka będzie kosztownym zadaniem. Jego szacunkowy koszt to około 360 tys. zł. Ale ile rzeczywiście będzie trzeba wydać, okaże się, gdy otwarte zostaną koperty z ofertami firm, złożonymi do trwającego już przetargu.