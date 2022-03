Grudziądz. Tak wyglądać ma odkryty basen w Tarpnie po modernizacji. Do realizacji brakuje „tylko”... 8,5 mln złotych [zdjęcia]

- Czas tego obiektu już minął. Nie ma wątpliwości, że trzeba w niego zainwestować - mówi Izabela Piwowarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, który administruje tym obiektem. I tłumaczy: - W tej chwili baseny takie jak nasz: o bardzo dużej powierzchni są już przeżytkiem. Większość ludzi na basen przychodzi nie po to, aby pływać „od słupka do słupka”, ale po to, aby się zrelaksować, skorzystać z różnorodnych atrakcji.