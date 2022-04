Grudziądz. Tak wyglądają autobusy elektryczne solaris, które kupuje MZK Grudziądz. Co zaoferują pasażerom? Zobacz zdjęcia

Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu kupuje elektryczne solarisy

Jak już informowaliśmy, w grudziądzkim ratuszu podpisano 1 kwietnia - to nie jest żart! - umowę na dostawę 17 w pełni elektrycznych autobusów oraz infrastruktury do ich obsługi. Zgodnie z nią pierwsze elektryczne solarisy - model urbino 12 electric - mają do Grudziądza przyjechać w połowie stycznia, a pozostałe do końca pierwszego kwartału 2023 r.