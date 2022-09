Grudziądz. Tak wyglądają prace na terenie budowy elektrowni w Grudziądzu. Inwestycję realizuje ORLEN. Zobacz zdjęcia

Grudziądzka elektrownia zakontraktowała łącznie 518 MW mocy. W czasie realizacji umowy może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł!

Inwestycję do 1,8 mld zł sfinansuje PKN ORLEN

Pieniądze do budżetu Grudziądza z tytułu budowy elektrowni już płyną: spółka CCGT Grudziądz wpłaciła blisko 1,4 mln zł za udostępnienie miejskich gruntów do budowy kolektora, którym woda z elektrowni będzie zrzucana do Wisły. Ponadto z tytułu podatku od nieruchomości wpływy do kasy miejskiej są szacowane na kilkanaście milionów złotych rocznie.