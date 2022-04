Grudziądz. Ty też możesz wystartować w Szaradziarskich Mistrzostwach Grudziądza! Zapisy trwają

Wśród grudziądzan wielu jest miłośników rozrywek umysłowych - osób, które odpoczywają łamiąc sobie głowę nad krzyżówkami, rebusami, sudoku.

Dla takich właśnie pasjonatów organizowane są szaradziarskie mistrzostwa Grudziądza.

Ich najbliższa, jedenasta edycja odbędzie się w sobotę, 7 maja br. o godz. 11 w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” przy ul. gen. Hallera 37.

Impreza ma charakter ogólnopolski, więc chęć udziału w niej zgłosić mogą osoby także spoza Grudziądza miasta i regionu.

W trakcie mistrzostw uczestnicy będą rozwiązywali różnorodne krzyżówki i łamigłówki, również tematycznie związane z naszym regionem. Współorganizatorem mistrzostw jest Grudziądzki Klub Szaradzistów „Enigma”.

Chętni do udziału w mistrzostwach zgłaszać się mogą (do 28 kwietnia) przesyłając mail pod adres: [email protected] lub telefonując do Mariana Chylewskiego pod nr tel. 606-758-850.