Grudziądz. Uwaga! Będą nowe utrudnienia w ruchu aut i pieszych przy remontowanej ul. Toruńskiej. Zobacz zdjęcia

Utrudnienia dla pieszych

Z kolei we wtorek, 15 marca firma Strabag przystąpi do przebudowy sieci gazowej na wysokości ul. Toruńskiej 4-8 (od wejścia do apteki w stronę ul. Kwiatowej). W związku z tym, na odcinku około 15-20 metrów, będzie wyłączony z ruchu pieszych chodnik.