Grudziądz. Waldemar Krajewski ma szansę na zdrowie, ale w pięć dni musi zebrać 100 tysięcy złotych. Możemy mu pomóc

Waldemar został zakwalifikowany do wszczepienia stymulatora mózgu, który pozwoli mu lepiej funkcjonować. Na operację jednak potrzebne są pieniądze: łącznie to kwota 138 tys. zł, którą trzeba zebrać do końca marca. Zostały już tylko trzy dni, a brakuje jeszcze 100 tys. zł. Ale Waldemar jest dobrej myśli.