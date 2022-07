Grudziądzki literat Stanisław Raginiak, kończy swoje nowe opowiadanie i miłośników poezji zaprasza na warsztaty poetyckie 2022

"Upadek Piotra" - nowe opowiadanie Stanisława Raginiaka

- Moje nowe opowiadanie to historia o człowieku, który miał prawie wszystko i wszystko stracił. W dużej mierze jest oparta na faktach. Tytuł opowiadania to "Upadek Piotra" - zapowiada Stanisław Raginiak, literat od lat mieszkający w Grudziądzu.

Opowiadanie to zostanie wydane już niebawem, a jego premiera towarzyszyć będzie Grudziądzkiej Jesieni Poezji, która jest zaplanowana na dni 23-25 września.

Nie tylko pracy nad nowym opowiadaniem w ostatnim czasie poświęcał się Raginiak. Był też w... studio nagraniowym.

- Dzięki kontaktom z młodzieżą z II LO, udało mi się namówić bardzo zdolną dziewczynę Scarlett Powell, Amerykankę, której rodzina mieszka pod Grudziądzem i która przez rok uczyła się w "dwójce", do nagrania recytacji moich wierszy z tomiku "To Be" w amerykańskiej odmianie języka angielskiego. Można ich teraz posłuchać na portalu Youtube - zachęca Raginiak.