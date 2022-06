Ich sprzęt pomoże wykryć raka skóry. Uczniowie z Grudziądza, Świecia, Torunia potrzebują tylko naszych głosów

Swoje urządzenie - nazwane skin preventer - zgłosili do Konkursu E(x)plory przeznaczonego dla młodych naukowców. Aby znaleźć się w jego finale, potrzebują naszych głosów. I to szybko, bo głosowanie kończy się już w poniedziałek 20 czerwca, o g. 23.59 .

Zbudowali prototyp skin preventera

- Przejęliśmy się problemem lekceważenia profilaktyki zdrowotnej przez wiele osób - o początkach projektu opowiada Wiktoria Sadowska z Grudziądza.

Młodzi ludzie zaprojektowali i zbudowali prototyp urządzenia, które wspomaga diagnostykę zmian skórnych, związanych np. z rakiem czy boreliozą.

Badanie wykonane przez to urządzenie jest nieinwazyjne i mało skomplikowane, bo sprzęt rozpoznaje chorobę na podstawie zrobionego zdjęcia. A o wyniku badania informuje zapalając odpowiednią diodę. Wszystko to sprawia, że obsługa skin preventera jest na tyle prosta, że może się on znaleźć w każdym domu i z powodzeniem być stosowany przez laików.

Skin preventer zaprojektowany i wykonany przez uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu Nadesłane