III liga, grupa 2: Pogoń II Szczecin - Olimpia Grudziądz na żywo [relacja live]

Pogoń II Szczecin - Olimpia Grudziądz 1:0

26' Fornalczyk - karny

Pogoń II: Klebaniuk - Boniecki, Malec, Lisowski, Stolarski - Wędrychowski, Drygas, Bichakhchyan, Warzynowicz, Fornalczyk - Kucharczyk

Olimpia: A. Olszewski - Warcholak, Rogala, Wicki, Sikorski, S. Olszewski - Winsztal, Owczarek, Kurowski, Jarzec - Stanisławski

32' Owczarek karany żółtym kartonikiem

32' Kucharczyk próbował dogrywać do kolegi z narożnika pola karnego, ale zrobił to bardzo niecelnie

29' Żółta kartka dla Sebastiana Olszewskiego za ostry faul w środku pola

26' Rzut karny pewnie wykorzystany przez Fornalczyka. Pogoń prowadzi z Olimpią 1:0

25' Sikorski faulował we własnym polu karnym Lisowskiego. Sędzia wskazał na "wapno"

24' Zamieszanie w polu karnym Olimpii po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Było groźnie, bo piłka kilka razy zatrzymała się pod nogami piłkarzy Pogoni kilka metrów od bramki. Ostatecznie grudziądzanie zdołali ją wybić

23' Fornalczyk próbował minąć Warcholaka z prawej strony boiska, ale doświadczony piłkarz Olimpii zdołał wybić piłkę poza boisko

21' Kucharczyk otrzymał podanie w pole karne, opanował piłkę, ale nie zdołał już oddać strzału

18' Warcholak mocno z dystansu. Klebaniuk bronił "na raty", ale ostatecznie piłka znalazła się w jego rękach

15' Kolejny rzut rożny dla Olimpii. Dośrodkowanie w pole karne, piłkę wybili gospodarze. Piłkarze Olimpii domagali się odgwizdania rzutu karnego za zagranie futbolówki ręką przez jednego z zawodników Pogoni. Sędzia tę sytuację ocenił jednak inaczej - od bramki rozpocznie Klebaniuk

12' Ciekawe zagranie Wawrzynowicza w pole karne. Czujni jednak grudziądzanie

10' Dośrodkowanie padło łupem jednego z piłkarzy drużyny gospodarzy. Wybił piłkę w kierunku środka pola, zażegnując niebezpieczeństwo

9' Dobry strzał Kurowskiego sprzed pola karnego. Klebaniuk odbił piłkę poza końcową linię boiska. Za chwilę grudziądzanie wykonają rzut rożny

5' Gra toczy się na razie głównie w środku pola

1' Początek meczu.