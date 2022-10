III liga, grupa 2: Pogoń II Szczecin - Olimpia Grudziądz [zapis relacji na żywo]

Pogoń II Szczecin - Olimpia Grudziądz 2:1

26' Fornalczyk - karny

54' Bichakhchyan

76' Rogala

Pogoń II: Klebaniuk - Boniecki, Malec, Lisowski, Stolarski - Wędrychowski, Drygas, Bichakhchyan, Warzynowicz, Fornalczyk - Kucharczyk

Olimpia: A. Olszewski - Warcholak, Rogala, Wicki, Sikorski, S. Olszewski - Winsztal, Owczarek, Kurowski, Jarzec - Stanisławski

90'+9 Zabrzmiał ostatni gwizdek w tym spotkaniu. Olimpia przegrała drugie ligowe spotkanie z rzędu

90' Sędzia do regulaminowego czasu gry doliczył sześć minut

89' Drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, zobaczył Sebastian Olszewski

88' Stolarski ukarany żółtą kartką

87' Vu Thanh strzelał z ostrego kąta. Z trudem obronił Klebaniuk. Chwilę później z dystansu próbował Warcholak, ale znowu dobrze interweniował bramkarz Pogoni

86' Olimpia atakuje, stara się zagrozić bramce rywali, ale Pogoń mądrze się broni

76' Rogala zdecydował się na strzał spoza pola karnego. Piłka minęła Klebaniuka i wpadła do siatki. Olimpia ma bramkę kontaktową!

75' Strzał Warcholaka z dystansu w "koszyczek" złapał Klebaniuk

73' Olimpia atakuje coraz odważniej, ale na razie bez skutku

70' Vu Thanh otrzymał podanie przed pole karne, oddał strzał, ale zrobił to niecelnie

69' Amarildo z żółtą kartką

63'Świetne zagranie do wychodzącego w tempo Kucharczyka. Zawodnik Pogoni miał przed sobą tylko Olszewskiego. Zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału. Uderzył dopiero, gdy był obok niego zawodnik Olimpii i zrobił to na tyle niecelnie, że piłkę bez problemu odbił golkiper Olimpii

61' Z boiska zeszli Stanisławski i Winsztal. W ich miejsce zagrają: Salguero i Amarildo

57' Warcholak uderzał z rzutu wolnego, ale zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza Pogoni

56' Jarzec faulowany tuż przed polem karnym rywali. Będzie dobra okazja do zagrożenia bramce gospodarzy bezpośrednio z rzutu wolnego

54' Gospodarzy nie zraziła czerwona kartka. Chwilę po wznowieniu gry bramkę strzelił Bichakhchyan

53' Czerwoną kartką ukarany Stanisław Wawrzynowicz. Boisko opuścił na noszach

48' Wawrzynowicz faulował Stanisławskiego. Sprawca sam poważnie ucierpiał w starciu - nie podnosi się z murawy

47' Dobra akcja gospodarzy, zakończona strzałem Bichakhchyana. Piłka minęła bramkę grudziądzan

46' Sędzia rozpoczął drugą połowę meczu