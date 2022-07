Kamil Kurowski w Olimpii Grudziądz. Wrócił po czterech latach

Kurowski jest środkowym pomocnikiem. W latach 2015-2018 był zawodnikiem Olimpii. Bronił biało-zielonych barw w 90 meczach.

27-letni piłkarz jest wychowankiem Grodu Podegrodzie, skąd trafił do młodzieżowych drużyn Legii Warszawa. Był często wypożyczony, w tym właśnie do Olimpii. Grał też w Kolejarzu Stróże, GKS Katowice oraz w Rozwoju Katowice. Miniony sezon spędził w drugoligowym Sokole Ostróda.

- Jestem z powrotem w Grudziądzu, ponieważ Olimpia wyraziła mną zainteresowanie i została mi przedstawiona fajna wizja. Mam małego syna, więc nie ukrywam, że chciałem też być bliżej domu, bliżej Torunia. Uznałem, że jest to dobra opcja. Schodzę z II ligi do III. Jak to się mówi: robi się krok wstecz, żeby później zrobić dwa do przodu. Mam nadzieję, że w mojej sytuacji też tak będzie - powiedział Kamil na łamach klubowego portalu po podpisaniu kontraktu.