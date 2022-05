Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Akcencie w Grudziądzu [zdjęcia]

- Każdy taki występ to dla nich duże wyzwanie i radość z możliwości sprawdzenia się na profesjonalnej scenie w oparach przebojów muzyki rozrywkowej - komentowali organizatorzy. - Gra w zespole to świetne podsumowanie współpracy naszej młodzieży, dzielenie się fascynacjami stylów, gatunków i odkrywanie nowych przestrzeni muzycznych. Dla wielu z nich jest to początek ścieżki artystycznej realizowanej w różnych formacjach muzycznych poza szkołą i w życiu dorosłym.