Kujawsko-pomorskie. Spada zdawalność egzaminów teoretycznych na prawo jazdy

W pierwszym kwartale 2022 roku zdawalność praktyki na kategorię „B”, czyli auto osobowe (bo tylko tę bierzemy w artykule po uwagę) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) w Toruniu wyniosła 29,8 proc. i jest to spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego (wtedy było 32,7 proc.). Najgorsze wyniki odnotowano w Grudziądzu - ośrodku terenowym toruńskiego WORD-u. Według najnowszych danych z marca zdawalność egzaminów praktycznych w Grudziądzu sięgnęła zaledwie 26,7 proc.

W Bydgoskim WORD-zie średnia zdawalność praktyki w pierwszym kwartale br. wyniosła 31 proc. i nieco wzrosła w stosunku do ubiegłego roku (wtedy 30,6 proc.).

We włocławskim ośrodku ruchu drogowego zdawalność na placu manewrowym i podczas jazdy po mieście wyniosła 33,2 proc. i tu także jest wzrost (32,7 w ubr.).