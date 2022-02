"Laboratoria Przyszłości" w Grudziądzu. Szkoły z rządowym wsparciem na nowoczesny sprzęt

"Laboratoria Przyszłości" w powiecie żnińskim

Wspomniany program rozpoczął się jesienią 2021 roku. Od tej pory około miliard złotych trafił do 12 tysięcy szkół w całej Polsce.

"Laboratoria Przyszłości" to program, w ramach którego każda szkoła podstawowa w kraju zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt: drukarki 3D, roboty edukacyjne czy gogle wirtualnej rzeczywistości. Celem tego rządowego projektu jest między innymi budowanie kompetencji przyszłości: kreatywności, pracy zespołowej, umiejętności praktycznych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. "Laboratoria Przyszłości" mają pomagać uczniom odkrywać ich talenty i zapewniać nowoczesne środowisko do nauki na miarę edukacji najnowszej generacji. Nie będzie to jednak koniec rządowej inwestycji w edukację dzieci i młodzieży.

- Jest to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin m. in. inżynierii, technologii i matematyki, których nasz kraj będzie w przyszłości potrzebował. Wszystkie materiały dydaktyczne i sprzęt, który został zakupiony w ramach programu jest bardzo potrzebny naszym uczniom. Dlatego, tym bardziej, cieszy mnie zapowiedź, że kolejny etap tego projektu będzie dotyczył szkół ponadpodstawowych, bo tam również jest taka konieczność - powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.