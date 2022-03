Łasin. Zatrzymano kłusowników na Jeziorze Łasińskim Dużym. Złowili blisko 100 kg ryb! [zdjęcia]

Do namierzenia kłusowników doszło w środę, 16 marca we wczesnych godzinach porannych. Na miejscu straż rybacka ujęła 69-letniego mężczyznę. Młodszy - jak się okazało syn - uciekł. Wskoczył do wody. Wezwano do interwencji straż pożarną, która prowadziła poszukiwania zbiega na jeziorze. W międzyczasie także powiadomiono policjantów o sprawie, którzy zatrzymali 69-latka i także prowadzili poszukiwania jego syna. Finalnie 44-latek został zatrzymany w miejscu zamieszkania.