Lonker See, Mazolewski... Festiwal dobrego rocka "Grud-Art" już 23 i 24 września w Grudziądzu [program festiwalu]

"GRUD-ART" I Jesienny Festiwal MDM w Grudziądzu już 23 i 24 września 2022

MDM do skrót od Miłośnicy Dobrej Muzyki.

A Miłośnicy Dobrej Muzyki to... grupa miłośników dobrej muzyki z Grudziądza, którzy od 25 już lat spotykają się, wymieniają płytami, jeżdżą na koncerty, czasami wspólnie słuchają albumów. To grupa kolegów zakochanych w dobrej rockowej muzyce. Progresywny, artystyczny rock, dobry blues, rockowa klasyka... to jest to, co członkowie MDM lubią najbardziej.

I choć klub Miłośników Dobrej Muzyki dotąd nie afiszował się ze swoją działalnością, to z okazji swojego 25-lecia robi wyjątek. I tym razem będzie o nich głośno.

Z okazji swojego ćwierćwiecza Miłośnicy Dobrej Muzyki organizują "Grud-Art" pierwszy Jesienny Festiwal MDM. I zapraszają na niego chętnych do wspólnego świętowania i zatapiania się w rockowe dźwięki. Zróżnicowane, ale w każdym przypadku dobre.