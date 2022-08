- Majka czuje się dobrze, rozwija też dobrze. Jest pogodnym dzieckiem i uwielbia się śmiać, a my kochamy jej śmiech - cieszy się pani Justyna, mama małej wojowniczki. - Wyniki ma dobre, ale żyjemy ze świadomością że jej serduszko w każdej chwili może przestać bić… To jest prawdziwy dramat, kiedy każdego dnia biegniemy do pokoju dziecka, sprawdzić czy jeszcze żyje.