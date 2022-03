Marcin Płuska, trener Olimpii Grudziądz po awansie do półfinału Fortuna Pucharu Polski: - To jest wielka sprawa [wideo]

Dotarcie Olimpii Grudziądz - drużyny z czwartego poziomu rozgrywkowego - do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski, już był ogromnym sukcesem. Tu los skojarzył grudziądzan z ekstraklasową Wisłą Kraków. Mimo, że "Wiślacy" mają duże problemy, a po ostatniej porażce z Legią Warszawa znaleźli się w strefie spadkowej, i tak byli zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu.

W drugiej połowie Wisła wyrównała i były momenty, w których mocno przeważała. Nie potrafiła jednak przekuć tego na klarowne sytuacje bramkowe. - Drużyna Wisły Kraków, jeśli chodzi o posiadanie piłki, miała zdecydowaną przewagę. My jednak umiejętnie się broniliśmy i wiedzieliśmy jak chcemy reagować na atak pozycyjny gości. Mimo, że Wisła wyrównała, to poza strzałem w słupek i jedną dogodną sytuacją, gdzie piłka uciekła Cisse, nie było zbyt wiele zagrożenia. My też mogliśmy rozstrzygnąć mecz jeszcze przed rzutami karnymi, ale zabrakło skuteczności - komentował trener "biało-zielonych".

W rzutach karnych grudziądzanie byli bezbłędni. W bramce, po stronie Olimpii, dobrze spisywał się Adrian Olszewski. Obronił strzał Michala Skvarki, a dwukrotnie dobrze wyczuł intencje innych strzelców i niewiele zabrakło do kolejnych świetnych parad. - Byliśmy pobudzeni, wierzyliśmy że możemy wygrać. Raz już strzelaliśmy karne, w poprzedniej rundzie - przyznał trener Płuska. - Byliśmy też dobrze przygotowani, bo zawsze przed pucharowymi meczami trenujemy ten element, ale już nie z jedenastu, a z trzynastu metrów, bo wiadomo, po 120 minutach to zmęczenie jest ogromne i bramka może być trochę mniejsza. Statystyka też przemawiała na naszą korzyść, że drużyna strzelająca jako pierwsza wygrywa. Wiele rzeczy przemawiało za nami, jeśli chodzi o konkurs jedenastek.