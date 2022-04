Marcin Płuska, trener Olimpii Grudziądz, po meczu z Lechem Poznań

Lech Poznań przyjechał do Grudziądza zdeterminowany i skupiony. Goście chcieli uniknąć niepotrzebnych nerwów i pewnie wywalczyć awans do finału Fortuna Pucharu Polski. To się udało. Kolejorz dominował przez całe spotkanie i miał mecz pod kontrolą.

Nie zaskoczyło to Marcina Płuski, szkoleniowca Olimpii. - Bardzo trudne spotkanie. Takie, jakiego się spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że zespół Lecha dysponuje olbrzymią jakością personalną i tę różnicę na pewno było widać. Mieliśmy plan, żeby jak najdłużej być w grze, funkcjonować w tym pressingu niskim. Na początku się to udawało. Szkoda bramki straconej po stałym fragmencie - powiedział Płuska. - Na drugą połowę musieliśmy wyjść z nastawieniem, że musimy spróbować grać wyżej. Niestety, szybko stracona bramka, a następnie czerwona kartka zakończyły to spotkanie i nasze marzenia, jeśli chodzi o coś więcej w tym pucharze.